Hamborner REIT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hamborner REIT Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Hamborner REIT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hamborner REIT Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hamborner REIT Aktie beträgt 7,00€. Die Hamborner REIT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,33 %.