Aktie kaufen oder verkaufen
Hamborner REIT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hamborner REIT Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Hamborner REIT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hamborner REIT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hamborner REIT Aktie beträgt 7,00€. Die Hamborner REIT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,33 %.
Analysten und Kursziele für die Hamborner REIT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|7,00Euro
|+49,33 %
|-
|BERENBERG
|7,00EUR
|+49,33 %
|24.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|7,00EUR
|+49,33 %
|24.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|7,00EUR
|+49,33 %
|24.02.2026
|BERENBERG
|7,00EUR
|+49,33 %
|26.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|7,00EUR
|+49,33 %
|26.02.2026
-0,43 %
+2,70 %
-0,73 %
+4,17 %
-21,10 %
-37,09 %
-44,25 %
-43,88 %
-34,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte