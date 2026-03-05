Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 23,58€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,93 %.
Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|185,00DKK
|+14,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|185,00DKK
|+14,37 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.02.2026
|JEFFERIES
|200,00DKK
|+23,64 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|200,00DKK
|+23,64 %
|05.02.2026
|RBC
|200,00DKK
|+23,64 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|200,00DKK
|+23,64 %
|06.02.2026
|JPMORGAN
|212,00DKK
|+31,06 %
|08.02.2026
|BARCLAYS
|80,00DKK
|-50,54 %
|09.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|220,00DKK
|+36,01 %
|16.02.2026
|BARCLAYS
|80,00DKK
|-50,54 %
|17.02.2026
+1,15 %
-0,28 %
-16,34 %
+0,28 %
+62,21 %
-22,49 %
-26,68 %
+72,09 %
+2.686,26 %
