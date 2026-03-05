Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 23,58€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,93 %.