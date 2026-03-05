tonies Registered (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur tonies Registered (A) Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die tonies Registered (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die tonies Registered (A) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der tonies Registered (A) Aktie beträgt 13,75€. Die tonies Registered (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,65 %.