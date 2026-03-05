Aktie kaufen oder verkaufen
tonies Registered (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur tonies Registered (A) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die tonies Registered (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die tonies Registered (A) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der tonies Registered (A) Aktie beträgt 13,75€. Die tonies Registered (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,65 %.
Analysten und Kursziele für die tonies Registered (A) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|14,00Euro
|+25,90 %
|-
|BERENBERG
|14,00EUR
|+25,90 %
|05.02.2026
|BERENBERG
|14,00EUR
|+25,90 %
|06.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|13,00EUR
|+16,91 %
|06.02.2026
-1,44 %
-4,68 %
+3,19 %
+16,40 %
+79,15 %
+105,22 %
+12,18 %
