Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 22,17€. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,45 %.
Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00GBP
|-24,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|-10,89 %
|-
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-20,27 %
|04.02.2026
|JEFFERIES
|21,00GBP
|-1,51 %
|04.02.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-20,27 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|24,00GBP
|+12,56 %
|12.02.2026
|BERENBERG
|20,00GBP
|-6,20 %
|16.02.2026
|BARCLAYS
|19,00GBP
|-10,89 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|19,00GBP
|-10,89 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-20,27 %
|25.02.2026
|UBS
|19,00GBP
|-10,89 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|19,00GBP
|-10,89 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|24,00GBP
|+12,56 %
|26.02.2026
-0,66 %
-3,43 %
+0,29 %
+15,94 %
+33,63 %
+47,86 %
+34,41 %
+8,22 %
+493,49 %
