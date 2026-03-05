GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 22,17€. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,45 %.