Verve Group Registered (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Verve Group Registered (A) Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Verve Group Registered (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Verve Group Registered (A) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Verve Group Registered (A) Aktie beträgt 5,00€. Die Verve Group Registered (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +250,14 %.