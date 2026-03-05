Aktie kaufen oder verkaufen
IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 34,00€. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,15 %.
Analysten und Kursziele für die IONOS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|40,00Euro
|+80,18 %
|-
|UBS
|31,00Euro
|+39,64 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+80,18 %
|-
|UBS
|28,00EUR
|+26,13 %
|09.02.2026
|UBS
|31,00EUR
|+39,64 %
|09.02.2026
-0,90 %
+2,31 %
-13,81 %
-17,66 %
-3,06 %
+39,13 %
+5,01 %
