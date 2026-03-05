IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 34,00€. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,15 %.