TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 10,90€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,63 %.