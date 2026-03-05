Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 10,90€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,63 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|13,00EUR
|+71,30 %
|03.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+18,59 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+5,42 %
|10.02.2026
|UBS
|9,00EUR
|+18,59 %
|10.02.2026
|UBS
|9,00EUR
|+18,59 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+58,12 %
|10.02.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00EUR
|+58,12 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|13,00EUR
|+71,30 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+58,12 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+58,12 %
|13.02.2026
-2,42 %
-5,41 %
-19,16 %
-9,88 %
+9,20 %
-20,86 %
-65,95 %
-80,15 %
+11,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte