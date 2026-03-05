Aktie kaufen oder verkaufen
Linde Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Linde Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Linde Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Linde Aktie beträgt 453,56€. Die Linde Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,75 %.
Analysten und Kursziele für die Linde Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|455,00US-Dollar
|+6,09 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|519,00USD
|+4,38 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|535,00USD
|+7,59 %
|05.02.2026
|UBS
|550,00USD
|+10,61 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|455,00USD
|-8,50 %
|06.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|537,00USD
|+8,00 %
|17.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|537,00USD
|+8,00 %
|18.02.2026
|BERENBERG
|535,00USD
|+7,59 %
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|537,00USD
|+8,00 %
|25.02.2026
-0,19 %
-0,19 %
+7,08 %
+23,53 %
-1,24 %
+25,76 %
+109,36 %
+193,75 %
