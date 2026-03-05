Linde Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Linde Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Linde Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde Aktie beträgt 453,56€. Die Linde Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,75 %.