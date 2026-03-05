Aktie kaufen oder verkaufen
AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,69€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,08 %.
Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|14,00Euro
|+32,45 %
|-
|JPMorgan
|17,00Euro
|+60,83 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00EUR
|+4,07 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00EUR
|+4,07 %
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|13,00EUR
|+22,99 %
|19.02.2026
|RBC
|11,00EUR
|+4,07 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|-14,85 %
|19.02.2026
|UBS
|11,00EUR
|+4,07 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|14,00EUR
|+32,45 %
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|13,00EUR
|+22,99 %
|20.02.2026
|JPMORGAN
|17,00EUR
|+60,83 %
|20.02.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+4,07 %
|23.02.2026
|UBS
|13,00EUR
|+22,99 %
|24.02.2026
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte