AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,69€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,08 %.