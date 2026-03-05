Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.

25 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 13 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 100,91€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +205,83 %.