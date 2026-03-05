Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
25 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 13 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 100,91€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +205,83 %.
Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|270,00Euro
|+718,31 %
|-
|Analyst
|275,00Euro
|+733,46 %
|-
|Analyst
|275,00Euro
|+733,46 %
|-
|Barclays Capital
|360,00Euro
|+991,07 %
|-
|JPMorgan
|250,00Euro
|+657,69 %
|-
|Berenberg Bank
|360,00Euro
|+991,07 %
|-
|Goldman Sachs
|400,00Euro
|+1.112,30 %
|-
|JPMorgan
|350,00Euro
|+960,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|400,00DKK
|+62,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|475,00DKK
|+92,68 %
|-
|UBS
|390,00DKK
|+58,20 %
|01.02.2026
|BARCLAYS
|360,00DKK
|+46,03 %
|02.02.2026
|JPMORGAN
|350,00DKK
|+41,98 %
|02.02.2026
|JEFFERIES
|270,00DKK
|+9,52 %
|03.02.2026
|JPMORGAN
|350,00DKK
|+41,98 %
|03.02.2026
|UBS
|332,00DKK
|+34,67 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|350,00DKK
|+41,98 %
|05.02.2026
|UBS
|332,00DKK
|+34,67 %
|06.02.2026
|JPMORGAN
|350,00DKK
|+41,98 %
|06.02.2026
|BARCLAYS
|360,00DKK
|+46,03 %
|09.02.2026
|BARCLAYS
|360,00DKK
|+46,03 %
|09.02.2026
|JEFFERIES
|275,00DKK
|+11,55 %
|11.02.2026
|BERENBERG
|360,00DKK
|+46,03 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|340,00DKK
|+37,92 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|340,00DKK
|+37,92 %
|17.02.2026
|BARCLAYS
|340,00DKK
|+37,92 %
|18.02.2026
|BARCLAYS
|340,00DKK
|+37,92 %
|18.02.2026
|BARCLAYS
|270,00DKK
|+9,52 %
|23.02.2026
|BARCLAYS
|340,00DKK
|+37,92 %
|23.02.2026
|BARCLAYS
|340,00DKK
|+37,92 %
|23.02.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|275,00DKK
|+11,55 %
|23.02.2026
|JEFFERIES
|275,00DKK
|+11,55 %
|23.02.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|+1,41 %
|23.02.2026
|UBS
|332,00DKK
|+34,67 %
|23.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|400,00DKK
|+62,26 %
|23.02.2026
|JPMORGAN
|350,00DKK
|+41,98 %
|23.02.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|+1,41 %
|24.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|400,00DKK
|+62,26 %
|24.02.2026
|BARCLAYS
|270,00DKK
|+9,52 %
|27.02.2026
