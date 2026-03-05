Aktie kaufen oder verkaufen
SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 18,80€. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,58 %.
Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+12,83 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00EUR
|+33,99 %
|-
|RBC
|18,00EUR
|+26,94 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|15,00EUR
|+5,78 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|15,00EUR
|+5,78 %
|11.02.2026
|BERENBERG
|22,00EUR
|+55,15 %
|11.02.2026
|UBS
|25,00EUR
|+76,30 %
|11.02.2026
|UBS
|25,00EUR
|+76,30 %
|12.02.2026
|RBC
|18,00EUR
|+26,94 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|15,00EUR
|+5,78 %
|30.01.2026
-0,14 %
-3,80 %
0,00 %
-19,80 %
-40,47 %
-48,51 %
