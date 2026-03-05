SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 18,80€. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,58 %.