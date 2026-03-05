Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 69,60€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,82 %.
Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|63,00Euro
|+6,64 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|72,00EUR
|+21,88 %
|-
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+26,96 %
|06.02.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+26,96 %
|09.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|63,00EUR
|+6,64 %
|09.02.2026
