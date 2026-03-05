RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 69,60€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,82 %.