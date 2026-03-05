Aktie kaufen oder verkaufen
ams-OSRAM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur ams-OSRAM Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der ams-OSRAM Aktie beträgt 12,10€. Die ams-OSRAM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,42 %.
Analysten und Kursziele für die ams-OSRAM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|5,00Euro
|-44,48 %
|-
|Warburg Research
|42,00Euro
|+366,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00CHF
|+10,30 %
|-
|JPMORGAN
|5,00CHF
|-38,72 %
|03.02.2026
|UBS
|13,00CHF
|+59,32 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|5,00CHF
|-38,72 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|10,00CHF
|+22,55 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|8,00CHF
|-1,96 %
|10.02.2026
|UBS
|13,00CHF
|+59,32 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|5,00CHF
|-38,72 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|11,00CHF
|+34,81 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|8,00CHF
|-1,96 %
|11.02.2026
|UBS
|13,00CHF
|+59,32 %
|13.02.2026
+4,21 %
-5,37 %
-1,43 %
+14,25 %
-5,97 %
-77,74 %
-90,20 %
-91,52 %
-73,71 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte