ams-OSRAM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ams-OSRAM Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der ams-OSRAM Aktie beträgt 12,10€. Die ams-OSRAM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,42 %.