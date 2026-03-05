L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 10 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die L'Oreal Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 404,95€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,92 %.