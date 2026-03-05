Aktie kaufen oder verkaufen
L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 10 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die L'Oreal Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 404,95€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,92 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die L'Oreal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|410,00Euro
|+9,27 %
|-
|JPMorgan
|365,00Euro
|-2,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|360,00EUR
|-4,06 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|360,00EUR
|-4,06 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|05.02.2026
|UBS
|430,00EUR
|+14,60 %
|05.02.2026
|UBS
|430,00EUR
|+14,60 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|365,00EUR
|-2,73 %
|08.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+7,94 %
|09.02.2026
|BARCLAYS
|435,00EUR
|+15,93 %
|11.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+7,94 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|365,00EUR
|-2,73 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|435,00EUR
|+15,93 %
|12.02.2026
|RBC
|410,00EUR
|+9,27 %
|12.02.2026
|UBS
|430,00EUR
|+14,60 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|435,00EUR
|+15,93 %
|16.02.2026
|RBC
|430,00EUR
|+14,60 %
|16.02.2026
|UBS
|430,00EUR
|+14,60 %
|16.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.02.2026
|BERENBERG
|374,00EUR
|-0,33 %
|20.02.2026
|JPMORGAN
|365,00EUR
|-2,73 %
|20.02.2026
|UBS
|430,00EUR
|+14,60 %
|20.02.2026
|BARCLAYS
|435,00EUR
|+15,93 %
|23.02.2026
+0,28 %
-6,56 %
-6,87 %
+0,60 %
+3,41 %
-2,80 %
+19,58 %
+50,34 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte