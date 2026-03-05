Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 48,43€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,94 %.
Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+44,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+44,17 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-0,39 %
|09.02.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+12,71 %
|09.02.2026
|BARCLAYS
|60,00EUR
|+57,27 %
|09.02.2026
|UBS
|50,00EUR
|+31,06 %
|09.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-0,39 %
|17.02.2026
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
