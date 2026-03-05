AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 48,43€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,94 %.