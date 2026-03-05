Ottobock Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ottobock Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Ottobock Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Ottobock Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ottobock Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ottobock Aktie beträgt 83,00€. Die Ottobock Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,98 %.