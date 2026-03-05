Aktie kaufen oder verkaufen
Ottobock Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ottobock Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Ottobock Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Ottobock Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ottobock Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ottobock Aktie beträgt 83,00€. Die Ottobock Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,98 %.
Analysten und Kursziele für die Ottobock Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|84,00Euro
|+44,70 %
|-
|UBS
|74,00Euro
|+27,48 %
|-
|Deutsche Bank
|81,00Euro
|+39,53 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|86,00EUR
|+48,15 %
|-
|UBS
|74,00EUR
|+27,48 %
|17.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|100,00EUR
|+72,27 %
|17.02.2026
|JEFFERIES
|84,00EUR
|+44,70 %
|17.02.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00EUR
|+39,53 %
|19.02.2026
+0,09 %
+6,10 %
-5,61 %
-19,26 %
-15,80 %
