    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever

    Aktie kaufen oder verkaufen

    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 966,18. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.643,39 %.

    Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 5,84 Tsd.Euro +10.437,71 % -
    Deutsche Bank 5,15 Tsd.Euro +9.192,67 % -
    Barclays Capital 6,00 Tsd.Euro +10.726,42 % -
    JPMorgan 5,70 Tsd.Euro +10.185,10 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 51,00GBP +22,53 % -
    BARCLAYS 57,00GBP +36,94 % 09.02.2026
    JPMORGAN 57,00GBP +36,94 % 10.02.2026
    JEFFERIES 41,00GBP -1,50 % 12.02.2026
    RBC 40,00GBP -3,90 % 12.02.2026
    RBC 42,00GBP +0,91 % 12.02.2026
    UBS 44,00GBP +5,71 % 12.02.2026
    UBS 44,00GBP +5,71 % 12.02.2026
    GOLDMAN SACHS 54,00GBP +29,74 % 12.02.2026
    BARCLAYS 60,00GBP +44,15 % 12.02.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 58,00GBP +39,35 % 12.02.2026
    JPMORGAN 57,00GBP +36,94 % 12.02.2026
    JPMORGAN 57,00GBP +36,94 % 12.02.2026
    DZ BANK - - 17.02.2026
    UBS 44,00GBP +5,71 % 17.02.2026
    BARCLAYS 60,00GBP +44,15 % 17.02.2026
    BERENBERG 58,00GBP +39,35 % 17.02.2026
    BARCLAYS 60,00GBP +44,15 % 17.02.2026
    JPMORGAN 57,00GBP +36,94 % 17.02.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 58,00GBP +39,35 % 19.02.2026
    JEFFERIES 43,00GBP +3,31 % 23.02.2026
    BERENBERG 58,00GBP +39,35 % 26.02.2026

    Unilever

    -8,47 %
    ISIN:GB00B10RZP78WKN:A0JNE2





    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26 Im Februar `26 haben 26 Analysten die Unilever Aktie eingestuft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     