Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 966,18€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.643,39 %.
Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|5,84 Tsd.Euro
|+10.437,71 %
|-
|Deutsche Bank
|5,15 Tsd.Euro
|+9.192,67 %
|-
|Barclays Capital
|6,00 Tsd.Euro
|+10.726,42 %
|-
|JPMorgan
|5,70 Tsd.Euro
|+10.185,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+22,53 %
|-
|BARCLAYS
|57,00GBP
|+36,94 %
|09.02.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+36,94 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|41,00GBP
|-1,50 %
|12.02.2026
|RBC
|40,00GBP
|-3,90 %
|12.02.2026
|RBC
|42,00GBP
|+0,91 %
|12.02.2026
|UBS
|44,00GBP
|+5,71 %
|12.02.2026
|UBS
|44,00GBP
|+5,71 %
|12.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00GBP
|+29,74 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|60,00GBP
|+44,15 %
|12.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+39,35 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+36,94 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+36,94 %
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.02.2026
|UBS
|44,00GBP
|+5,71 %
|17.02.2026
|BARCLAYS
|60,00GBP
|+44,15 %
|17.02.2026
|BERENBERG
|58,00GBP
|+39,35 %
|17.02.2026
|BARCLAYS
|60,00GBP
|+44,15 %
|17.02.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+36,94 %
|17.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+39,35 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|43,00GBP
|+3,31 %
|23.02.2026
|BERENBERG
|58,00GBP
|+39,35 %
|26.02.2026
