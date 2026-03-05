Aktie kaufen oder verkaufen
Qiagen Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Qiagen Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Qiagen Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Qiagen Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Qiagen Aktie beträgt 50,00€. Die Qiagen Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,85 %.
Analysten und Kursziele für die Qiagen Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|50,00Euro
|+23,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|04.02.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|05.02.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|+23,85 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|18.02.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|19.02.2026
-1,50 %
-4,45 %
-9,41 %
-5,86 %
+5,97 %
-22,00 %
-14,55 %
+61,52 %
+1.561,94 %
