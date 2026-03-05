Viel Fantasie im Markt

Insgesamt hat WTI seit dem Freitagsschlussstand um 67,25 US-Dollar in der Spitze um 15,84 Prozent auf 77,98 US-Dollar an Wert zugelegt und sich zeitgleich in den markanten Widerstandsbereich aus 2024/2025 zwischen 78,42 und 79,56 US-Dollar begeben. Zwar hat sich an den Rohstoffmärkten die Lage unterdessen etwas beruhigt, dennoch liegt noch viel Unsicherheit im Markt, was die anhaltend hohe Volatilität während des Handels widerspiegelt. Aus technischer Sicht gelang es zudem, einen seit 2023 bestehenden Abwärtstrend zu überwinden, wodurch weitere Preissteigerungen insbesondere bei einer Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten zu erwarten sind und entsprechende Handelsansätze eröffnen.

Eine weitere Eskalation im Nahen Osten, wie sie sich derzeit abzeichnet, könnte die Ölpreise in den kommenden Stunden weiter in die Höhe treiben und oberhalb von 79,56 US-Dollar eine neue Kaufwelle auf 82,60 und darüber auf 85,39 US-Dollar auslösen und sich damit für ein neuerliches Engagement auf der Käuferseite qualifizieren. Die Schwankungsbreite könnte intraday jedoch ± 5 Prozent betragen, weshalb ein Engagement als sehr spekulativ angesehen wird. Auf der Unterseite findet WTI nun bei 72,48 US-Dollar eine entsprechende Unterstützung vor, darunter bei 71,00 US-Dollar. Genauso könnte aber eine Deeskalation schnell ins Gegenteil umschlagen, womit Anleger stets rechnen müssen.

WTI-Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein prozyklischer Long-Trade bietet sich erst bei einem bestätigten Ausbruch über 79,56 USD an, mit Zielen im Bereich zwischen 82,60 und 85,39 US-Dollar. Wegen der hohen Schwankungsbreite müssen hierbei aber weite Stopps angesetzt werden, wodurch ein Engagement auf der Käuferseite als relativ spekulativ angesehen wird. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DU8WGB kann aber eine attraktive Renditechance von 95 Prozent herausspringen, sofern das obere Ziel erfolgreich in den kommenden Tagen abgearbeitet wird. Selbstredend sollte eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes nicht ausbleiben, falls sich die Nachrichtenlage überraschend ändern sollte.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8WGB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,50 – 7,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 66,507 US-Dollar Basiswert: WTI-Öl-Future KO-Schwelle: 66,507 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 75,20US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 16,30 Euro Hebel: 8,58 Kurschance: + 95 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.