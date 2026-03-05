LEG peilt 2026 weiterhin Rekordwert für operativen Gewinn an
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren treibt den Immobilienkonzern LEG an. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) legte 2025 im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 220,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im laufenden Jahr will der Konzern noch eins drauflegen, das Ergebnis soll dann wie bereits bekannt bei 220 bis 240 Millionen Euro herauskommen - das wäre ein neuer Rekord.
Die Nettokaltmiete wuchs 2025 um 7,0 Prozent auf knapp 920 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche stiegen von 6,81 Euro pro Quadratmeter auf 7,04 Euro. Für das Jahr 2025 will das Unternehmen eine Dividende von 2,92 Euro je Aktie zahlen, nach 2,70 Euro im Vorjahr./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 65,68 auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um -4,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..
LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8100 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+46,45 % bedeutet.
Natürlich soll und muss LEG die Wohnungen im guten Zustand halten.
der LTV ist wegen der BCP-Übernahme gestiegen, das musste LEG leider machen, weil man bei BCP bereits bedeutender Minderheitsaktionär war und die eigenen Interessen wahren musste. Nun kann man BCP Wohnungen, die nicht in LEG-Fokusregionen liegen, in aller Ruhe nahe des Buchwerts zum Verkauf stellen. Eigentlich will man eher Wohnungen verkaufen statt das Portfolio zu vergrößern (Verkaufs-Planzahl im laufenden Jahr 2200). Mit den Verkäufen und zunehmender Werterholung sollte es bis Ende 2026 möglich sein den LTV auf <45 zu bringen. Ich würde es aber auch begrüßen nicht nur <45 anzustreben, sondern <40 wie vor der Zinswende.