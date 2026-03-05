LEG peilt 2026 weiterhin Rekordwert für operativen Gewinn an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 65,68 auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um -4,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..

LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8100 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+46,45 % bedeutet.