DHL erwartet 2026 kaum Gewinnwachstum - Höhere Dividende vorgeschlagen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 48,32 auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -2,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,75 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -11,35 %/+26,65 % bedeutet.