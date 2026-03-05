    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    DHL erwartet 2026 kaum Gewinnwachstum - Höhere Dividende vorgeschlagen

    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL muss auch im laufenden Jahr auf eine Erholung der Weltwirtschaft hoffen. Es gebe vor allem in der Geopolitik sehr viele Variablen und Unsicherheiten, sagte Konzernchef Tobias Meyer am Donnerstag laut Mitteilung. In der Prognose sei keine Verbesserung des weltwirtschaftlichen Umfelds einkalkuliert. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet der Bonner Dax -Konzern über 6,2 Milliarden Euro und damit im schlechtesten Fall nur ein kleines Plus im Vergleich zu 2025. Die vom Unternehmen befragten Analysten hatten hingegen im Schnitt mit 6,4 Milliarden Euro gerechnet.

    Im vergangenen Jahr stieg der operative Gewinn um 3,7 Prozent auf gut 6,1 Milliarden Euro und damit leicht besser als von Experten erwartet. Der an der Börse viel beachtete freie Barmittelzufluss fiel mit 3,2 Milliarden Euro ebenfalls höher aus als geschätzt. Unterm Strich entfielen auf die Aktionäre mit 3,5 Milliarden Euro gut 5 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,90 Euro je Aktie erhöht werden./lew/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 48,32 auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -2,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,75 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -11,35 %/+26,65 % bedeutet.




