US-Ausstieg trifft Deutsche Pfandbriefbank schwer

"Für 2026 wollen wir im Neugeschäft weiter an Fahrt aufnehmen und die Diversifikation unserer Erträge vorantreiben", sagte der Manager nun. Allerdings dürften die Erträge mit 375 bis 425 Millionen Euro den Vorjahreswert von 422 Millionen aus dem Vorjahr eher unterschreiten als übertreffen. Der Wegfall von Erträgen aus dem US-Geschäft könne wegen der schleppenden Erholung an den Immobilienmärkten voraussichtlich nur sukzessive mit wachsendem Neugeschäft in Europa kompensiert werden, hieß es. Entsprechend erwartet Wolf für 2026 weiterhin nur einen Vorsteuergewinn von 30 bis 40 Millionen Euro./stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 3,238 auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -10,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 437,31 Mio..

Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -7,78 %/+115,19 % bedeutet.