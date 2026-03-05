    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Vortagserholung wieder schwach erwartet

    DAX-FLASH - Nach Vortagserholung wieder schwach erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag dürfte sich der Dax mit Abgaben wieder nach unten in Richtung der 24.000 Punkte orientieren. Die Vortageserholung, die den Leitindex über die runde Marke zurückbefördert hatte, wird damit angesichts des andauernden Iran-Krieges einen Rückschlag erleiden. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 24.027 Punkte. In Asien stiegen die Börsen zwar, sie vollzogen dort aber nur die Vortagserholung andere Börsen nach.

    Der Krieg zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Eine ballistische Rakete fliegt Richtung Nato-Land Türkei, Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, die USA versenken vor Sri Lanka ein Kriegsschiff und durch die Straße von Hormus kommt kaum mehr Öl und Gas.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.690,25€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.877,09€
    Basispreis
    16,21
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obendrein wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet, was die Sorgen um die Handelsschifffahrt neu befeuerte. Die Folge sind wieder anziehende Ölpreise. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management liegt das Problem nicht im getroffenen Tanker, sondern der Erkenntnis, dass die Kriegshandlungen neben Militäranlagen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen.

    Hierzulande läuft die Berichtssaison am Donnerstag auf vollen Touren mit Resultaten der Dax-Konzerne Merck und DHL , die auf der Agenda ergänzt werden von Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe. Außerdem steht im KI-Bereich ein optimistischer Ausblick des US-Chipkonzerns Broadcom im Blick./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 47,93 auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von -7,10 %/+14,95 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Nach Vortagserholung wieder schwach erwartet Am Donnerstag dürfte sich der Dax mit Abgaben wieder nach unten in Richtung der 24.000 Punkte orientieren. Die Vortageserholung, die den Leitindex über die runde Marke zurückbefördert hatte, wird damit angesichts des andauernden Iran-Krieges einen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     