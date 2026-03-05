Beiersdorf schockt Anleger: Aktie fällt 18% trotz 750-Mio.-Aktienrückkauf

Die Börsenreaktion war heftig: Die Papiere fielen in der Spitze um mehr als 17–18 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren, womit die jüngste Erholung von Kursen unter 90 Euro auf rund 110 Euro vorerst beendet ist. Analysten bemängelten, dass die Prognose für 2026 deutlich konservativer ausfällt als erwartet; Jefferies sprach von einem notwendigen Korrekturbedarf im Marktkonsens von etwa fünf Prozent. JPMorgan sah die Zahlen im Rahmen der Erwartungen, bezeichnete den Ausblick aber als „etwas mau“.

Beiersdorf hat Anleger mit einem zurückhaltenden Ausblick für 2026 überrascht – trotz eines angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 750 Millionen Euro sackte die Aktie am Dienstag zweistellig ab. Der Hamburger Konsumgüterkonzern, bekannt für Marken wie Nivea, meldete für 2025 ein organisches Umsatzwachstum von rund 2,4–2,5 Prozent auf knapp 9,9 Milliarden Euro und eine operative EBIT-Marge (ohne Sondereffekte) von etwa 14 Prozent. Für 2026 rechnet der Vorstand jedoch nur mit einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz; die operative Marge soll leicht unter dem Vorjahresniveau liegen.

Beiersdorf nennt mehrere Belastungsfaktoren: steigende Rohstoffkosten, negative Wechselkurseffekte sowie operative Störungen, etwa im US-Einzelhandel und im chinesischen Travel-Retail. Innerhalb des Konzerns zeigte sich ein unterschiedliches Bild: Während Marken wie Eucerin und Aquaphor kräftig wuchsen, legte die Kernmarke Nivea organisch nur leicht zu (rund 0,9 Prozent), und die Luxusmarke La Prairie blieb hinterher. Konzernchef Vincent Warnery sprach von einem „anspruchsvollen Jahr“ für die Hautpflegebranche mit verlangsamtem Marktwachstum und hoher Volatilität, betonte aber, dass strategische Investitionen in die Marken fortgesetzt werden.

Das angekündigte Rückkaufprogramm, das über die kommenden zwei Jahre laufen soll, ist ein klares Signal an den Kapitalmarkt und dürfte kurzfristig den Gewinn je Aktie stützen. Die Dividende soll stabil bei einem Euro je Aktie bleiben; die Großaktionärsfamilie Herz profitiert hiervon besonders, da sie über Maxingvest mehr als die Hälfte der Anteile hält. Details zur Durchführung des Rückkaufs will Beiersdorf zeitnah nachreichen.

In der Konsequenz stehen Investoren vor einem Zwiespalt: Attraktive Kapitalmaßnahmen treffen auf schwächere Wachstumsperspektiven. Entscheidend wird sein, ob Beiersdorf die Margen unter dem Druck von Kosten und Währung stabilisieren und Nivea wieder zu substanziellem Wachstum führen kann. Kurzfristig dürfte die Aktie jedoch anfällig bleiben, solange konkrete Belege für eine nachhaltige Erholung ausbleiben.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 83,68EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.