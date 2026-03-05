Mondfabriken & Robotertraum: Tesla trotzt Absatzkrise in Europa
Elon Musks Visionen von Mondfabriken und humanoiden Robotern stehen im scharfen Kontrast zu den aktuellen operativen Herausforderungen Teslas in Europa. In einem Gespräch mit dem Leiter der Berliner Gigafactory malte Musk das Bild einer Zukunft, in der Tesla in zwei Jahrzehnten Autos – oder gar Rechenzentren und Fabriken – auf dem Mond errichten könnte. Solche Szenarien untermauert er mit technologischen Ideen wie elektromagnetischen „Mass Driver“-Schienen und einer langfristigen Hoffnung auf selbstreplizierende Roboter, die Rohstoffe extrahieren könnten. Gleichzeitig rät Musk Investoren, ihre Aktien zu halten: Kurz- bis mittelfristig sehe er eine „äußerst vielversprechende Zukunft“.
Konkretere, womöglich greifbarere Treiber kommen von der Wall Street: Die Bank of America hob ihre Einschätzung auf „Buy“ mit einem Kursziel von 460 US-Dollar an und nennt Robotaxis, Software-Monetarisierung, der humanoide Roboter Optimus und das Energiegeschäft als wesentliche Werttreiber. Analyst Alexander Perry betont Teslas Vorteil durch einen kostengünstigen, kamera-basierten Autonomieansatz und erwartet schnelle Skalierung in den Robotaxi-Märkten; der Dienst laufe bereits in San Francisco und Austin, sieben weitere Märkte sollen folgen. Perry schätzt das Potenzial von Optimus auf mehr als 30 Milliarden US-Dollar und taxiert das Energiegeschäft auf rund 90 Milliarden. Allerdings weist seine Trefferquote (37 Prozent erfolgreiche Bewertungen) auf begrenzte Prognosesicherheit hin.
Gleichzeitig meldet Tesla operativen Gegenwind: Die Verkaufszahlen in Europa schwächeln deutlich, was das Umsatz- und Margenwachstum kurzfristig belastet. Um Ressourcen umzuschichten, wurden die Kapazitäten für die Premium-Modelle Model S und Model X in Fremont reduziert, um Fertigungskapazitäten für Optimus freizumachen; langfristig strebt Tesla eine Jahresproduktion von bis zu einer Million Robotern an. Diese strategische Wette auf Robotik und Software verschiebt das unternehmerische Risiko hin zu Neubewertungen von Investitionen, Time-to-Market und regulatorischen Hürden.
Arbeitsrechtlich sorgt die Betriebsratswahl in der Giga Berlin für zusätzliche Unruhe: Die unabhängige Liste „Giga United“ gewann die Mehrheit der Sitze; die IG Metall blieb zweitstärkste Kraft. Der Wahlkampf war von Spannungen geprägt, Musk warnte in einer Videobotschaft indirekt vor Gewerkschaftseinfluss. Forderungen nach Tarifverträgen und Vorwürfe über eine Tonaufzeichnung unterstreichen das Konfliktpotenzial.
Fazit: Teslas Narrativ kombiniert futuristische Großvisionen mit praktischen Wachstumspfeilern. Anleger müssen jedoch abwägen, ob die phantasievollen Langfristideen und Software- bzw. Robotikpotenziale die aktuellen Absatzschwächen in Europa, Produktionsumschichtungen und arbeitsrechtliche Risiken aufwiegen. Kurzfristig dominieren Unsicherheiten, langfristig bleibt das Chancen-Risiko-Profil hoch spekulativ.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 405,9USD auf Nasdaq (05. März 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.