Mondfabriken & Robotertraum: Tesla trotzt Absatzkrise in Europa

Elon Musks Visionen von Mondfabriken und humanoiden Robotern stehen im scharfen Kontrast zu den aktuellen operativen Herausforderungen Teslas in Europa. In einem Gespräch mit dem Leiter der Berliner Gigafactory malte Musk das Bild einer Zukunft, in der Tesla in zwei Jahrzehnten Autos – oder gar Rechenzentren und Fabriken – auf dem Mond errichten könnte. Solche Szenarien untermauert er mit technologischen Ideen wie elektromagnetischen „Mass Driver“-Schienen und einer langfristigen Hoffnung auf selbstreplizierende Roboter, die Rohstoffe extrahieren könnten. Gleichzeitig rät Musk Investoren, ihre Aktien zu halten: Kurz- bis mittelfristig sehe er eine „äußerst vielversprechende Zukunft“.

Konkretere, womöglich greifbarere Treiber kommen von der Wall Street: Die Bank of America hob ihre Einschätzung auf „Buy“ mit einem Kursziel von 460 US-Dollar an und nennt Robotaxis, Software-Monetarisierung, der humanoide Roboter Optimus und das Energiegeschäft als wesentliche Werttreiber. Analyst Alexander Perry betont Teslas Vorteil durch einen kostengünstigen, kamera-basierten Autonomieansatz und erwartet schnelle Skalierung in den Robotaxi-Märkten; der Dienst laufe bereits in San Francisco und Austin, sieben weitere Märkte sollen folgen. Perry schätzt das Potenzial von Optimus auf mehr als 30 Milliarden US-Dollar und taxiert das Energiegeschäft auf rund 90 Milliarden. Allerdings weist seine Trefferquote (37 Prozent erfolgreiche Bewertungen) auf begrenzte Prognosesicherheit hin.