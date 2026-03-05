    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    Ströer mit leichtem Umsatzwachstum im Rahmen der Erwartungen

    Foto: Oliver Berg - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat 2025 die verhaltene Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen und den Umsatz moderat gesteigert. Das operative Ergebnis lag auf Vorjahresniveau. Die Erlöse stiegen auf Basis vorläufiger Zahlen leicht auf rund 2,08 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Im Vorjahr wurden hier 2,05 Milliarden Euro verbucht. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verdiente Ströer 626 Millionen Euro und damit rund so viel wie im Vorjahr. Die Ergebnisse entsprachen den Erwartungen von Analysten.

    Die endgültigen Zahlen will Ströer am 23. März veröffentlichen./err/stk

    Stroeer

    -1,09 %
    +2,95 %
    +2,49 %
    -6,27 %
    -35,70 %
    -37,98 %
    -54,21 %
    -38,11 %
    +65,37 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 30.445 auf Ariva Indikation (04. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +2,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +20,94 %/+106,49 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
