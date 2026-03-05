Schaeffler-Aktie stürzt 18% ab nach düsterem 2026-Ausblick

Konzernchef Klaus Rosenfeld erläuterte die Zurückhaltung mit dem schwierigen, wachstumslosen Umfeld in der globalen Automobilproduktion und betonte die bewusste Entscheidung für eine vorsichtige Prognose: Angesichts der Unsicherheit erscheine es vernünftig, die Erwartungen konservativ zu formulieren. Schaeffler bestätigt zugleich, auf Kurs zu sein, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen, und will die Diversifikation vorantreiben: Bis 2035 sollen bis zu zehn Prozent des Umsatzes aus neuen Geschäftsfeldern wie humanoider Robotik und Verteidigung stammen.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat mit seinem Ausblick für 2026 Anleger und Analysten überrascht und die Aktie deutlich unter Druck gesetzt. Das Unternehmen prognostiziert nun einen Umsatz zwischen 22,5 und 24,5 Milliarden Euro – damit liegt der Mittelwert unter dem Konsens von rund 24,03 Milliarden Euro. Die erwartete operative EBIT-Marge beziffert Schaeffler auf 3,5 bis 5,5 Prozent, ebenfalls unter den Markterwartungen von etwa 5,1 Prozent. In der Folge brach die Aktie am Dienstag intraday um rund 18 Prozent ein; Beobachter sprechen von der größten Schwächebewegung seit März 2020, sollte sich der Trend fortsetzen.

Besonders kritisch wird die Entwicklung der E‑Mobilitätsdivision gesehen. Analysten erwarten, dass das Segment 2026 operativ weiterhin Verluste schreiben wird; diese Schwäche trug maßgeblich zur negativen Marktreaktion bei. Auch die kurzfristige Kursfantasie rund um humanoide Roboter – angetrieben von positiven Spekulationen im späten Vorjahr – scheint zu schwinden, obwohl Schaeffler gerade eine Partnerschaft mit dem chinesischen Roboterunternehmen Leju Robotics angekündigt hat.

Operativ steht der Konzern allerdings nicht ohne Erfolge da: Für das vergangene Jahr weist Schaeffler einen Umsatz von 23,5 Milliarden Euro aus (Rückgang gegenüber dem Vorjahr), während das bereinigte EBIT vor Sondereffekten um 11,1 Prozent auf 936 Millionen Euro zulegte. Die Unternehmensführung verweist auf erreichte Fortschritte und die strategische Bedeutung neuer Wachstumsfelder sowie auf einen fortgesetzten Fokus auf Kostendisziplin.

Parallel stellte Schaeffler seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025 als integrierten Bestandteil des Geschäftsberichts vor. Das Unternehmen will seine Klimaziele gemäß Science Based Targets Initiative (SBTi) validieren lassen und hat fünf Handlungsfelder definiert – von Klimaschutz über Kreislaufwirtschaft bis zu Governance und Mitarbeiterentwicklung – mit konkreten 2030‑Zielen etwa zu erneuerbaren Energien, Recyclingquoten und Diversität im Management.

Kurzfristig bleibt der Kursdruck hoch, Analysten sind gespalten: Einige sehen jede Schwäche als Kaufchance, andere bewerten den Ausblick als zu defensiv, solange die Erholung in der E‑Mobilität ausbleibt.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 8,185EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.