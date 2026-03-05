    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsViromed Medical AktievorwärtsNachrichten zu Viromed Medical
    Viromed peilt relyon‑Übernahme an – Patent- und Produktionsmacht im Visier

    Viromed Medical AG hat eine Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH unterzeichnet und signalisiert damit einen strategisch bedeutsamen Schritt zur vertikalen Integration seiner Kaltplasmatechnologie. Nach Unternehmensangaben soll der Kaufpreis – noch Verhandlungssache – im unteren bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen; Abschluss des Anteilskaufvertrags und Vollzug der Transaktion werden für das zweite Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich einer erfolgreichen Due‑Diligence und üblicher Vollzugsbedingungen.

    relyon, ein Tochterunternehmen der TDK Electronics AG mit Sitz in Regensburg, gilt als technologisch führend im Bereich atmosphärischer Plasmatechnologie. Das Unternehmen entwickelt modulare Systeme und kundenspezifische OEM-Komponenten für industrielle und medizinische Anwendungen und verfügt über ein umfangreiches internationales Patentportfolio. In den vergangenen Jahren arbeitete relyon eng mit Viromed zusammen: Gemeinsam wurden die Kaltplasma‑Medizinprodukte der Reihen ViroCAP und PulmoPlas entwickelt; relyon fertigt diese Systeme derzeit im Auftrag von Viromed.

    Für Viromed begründet der mögliche Erwerb mehrere Vorteile: Durch die Übernahme würde das Medizintechnikunternehmen Entwicklungskompetenz, Patentbesitz und Fertigungskapazitäten zusammenführen und so seine Wertschöpfungstiefe deutlich erhöhen. Vorstand Uwe Perbandt betont die Stärkung technologischer Souveränität sowie die Schaffung einer integrierten Plasma‑Plattform, die international wettbewerbsfähige Skalierung ermöglichen solle. Damit will Viromed seine Marktposition in einem technologiegetriebenen Wachstumsumfeld ausbauen und die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber erhöhen.

    Marktseitig bietet atmosphärische Kaltplasmatechnologie Anwendungen in der Medizin, in Industrieprozessen und potenziell auch in Agrar‑ oder Wassertechnologien. Langfristige Treiber wie strengere regulatorische Anforderungen, Nachhaltigkeitsziele und die Nachfrage nach antimikrobiellen Lösungen untermauern das Wachstumspotenzial. Die Integration der Produktions- und Patentbasis könnte Viromed helfen, internationale Märkte effizienter zu bedienen und die Kommerzialisierung ihrer Produkte zu beschleunigen.

    Risiken und Unwägbarkeiten bleiben bestehen: Der finale Kaufpreis, Finanzierungsmodalitäten und die Ergebnisse der Due‑Diligence sind offen. Zudem verlangt eine erfolgreiche Integration von F&E‑Einheiten und Produktionslinien Managementkapazität; kulturelle, technische oder regulatorische Hürden könnten Zeitpläne und Kosten beeinflussen. Anleger sollten daher auf weitere Details zur Finanzierung, vertraglichen Garantien und den Zeitplan achten.

    Insgesamt stellt die Absichtserklärung einen klaren strategischen Ausbau dar: Gelingt die Transaktion wie geplant, würde Viromed seine technologische Basis und industrielle Autonomie stärken und sich für weiteres internationales Wachstum im Segment der Kaltplasmatechnologien positionieren.



    Viromed Medical

    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN

    Die Viromed Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 5,90EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
