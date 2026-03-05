    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    JPMorgan auf Overweight: Wie anfällig ist TUI bei Golf-Krise?

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    JPMorgan bestätigt Übergewichtung von TUI und sieht begrenzte Kurzfristwirkung

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TUI auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro bestätigt. Analystin Estelle Weingrod analysierte, wie europäische Hotel- und Reiseaktien historisch auf geopolitische Krisen reagierten und kommt zu dem Schluss, dass TUI vergleichsweise anfällig sei – gefolgt von Accor – während InterContinental als defensiver gilt. Entscheidender Faktor für mögliche Kursverluste sei nicht die bloße Eskalation, sondern vor allem Dauer und Intensität eines Konflikts im Iran und in der Golfregion. Weingrod betont, dass TUI zwar den größten Umsatzanteil in der Region aufweise, dieser jedoch schwerpunktmäßig in Türkei und Ägypten liege; ein einmonatiger Konflikt würde demnach nur geringe Umsatzverluste bedeuten. Fundamentale Bewertungsreserven sieht sie grundsätzlich bei allen drei betrachteten Aktien.

    Operative Lage: Rückholaktionen und Standby-Kapazitäten

    Parallel zur Analyse laufen umfangreiche Rückholmaßnahmen: Eine Sondermaschine von Emirates (Flug EK 8051) brachte erwartungsgemäß rund 200 TUI-Gäste nach München. Laut TUI sitzen mehrere tausend Kunden – darunter etwa 5.000 Gäste von zwei Kreuzfahrtschiffen – in der Golfregion fest; der Deutsche Reiseverband schätzt, dass rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen sind. TUI plant, in Kooperation mit Partner-Airlines (Emirates, Qatar Airways, Etihad) erste Flüge durchzuführen; eigene Maschinen von TUI Fly sind „standby“, verfügen aber aktuell nicht über Verkehrsrechte für die Region. Gespräche mit der Bundesregierung über zusätzliche Kapazitäten laufen.

    Finanzielle Auswirkungen und Risikoeinschätzung

    Die Branche rechnet mit kurzfristigen Mehrkosten durch Rücktransporte, Liegegebühren und logistischen Aufwand; höhere Ölpreise könnten die Kostenstruktur weiter belasten. Marktteilnehmer diskutieren mögliche Gewinnwarnungen: Erste Schätzungen (nicht unstrittig) gehen von einem moderaten negativen EBIT-Effekt aus, der jedoch im Verhältnis zu TUI-Guidance (+7–10% EBIT) und operativen Puffern zu relativieren ist. Entscheidend bleibt die Prognoseunsicherheit vor der Hauptsaison.

    Branchen- und Reputationsrisiken

    Neben direkten Kosten drohen längere Netzwerkeffekte, etwa wenn Drehkreuze wie Dubai und Doha eingeschränkt sind – dies würde Umsteigeverkehre und Auslastungen belasten und die ITB-Präsenz internationaler Anbieter beeinflussen. Kommunikation mit Kunden vor Ort sowie ein umsichtiges Krisenmanagement sind zur Minderung von Reputationsrisiken zentral. In sozialen Medien spiegeln sich starke Emotionen: Von Panik über Verkaufsdruck bis zu Kaufgelegenheits-Posts reicht die Bandbreite – ein Faktor, der kurzfristig Anlegerverhalten verstärken kann. Insgesamt bleibt die Lage stark von der weiteren politischen Entwicklung und der Dauer der Auseinandersetzung abhängig.



    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 7,476EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



