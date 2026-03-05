Gas-Alarm in Europa: Katar-Ausfall treibt Preise um bis zu 44%

Die unmittelbare Marktreaktion war heftig: Der führende Erdgas-TTF-Frontmonat stieg binnen Tagesfrist deutlich – am Vormittag notierte er zeitweise bei rund 39,85 Euro/MWh (ein Plus von etwa 25 Prozent gegenüber Freitag), später erhob sich der Kontrakt auf bis zu 45,32 Euro/MWh (rund 44 Prozent Anstieg gegenüber dem Wochenende). Marktbeobachter warnen, dass eine länger andauernde Sperrung der Straße von Hormus die globale LNG-Versorgung verknappen und die Konkurrenz um Lieferungen nach Europa weiter verschärfen würde. Goldman Sachs rechnet mit erheblichen Preisaufschlägen; sollte der Schiffsverkehr für einen Monat ausfallen, sei eine mehr als doppelte Preissteigerung möglich.

Ein Produktionsstopp in Katar und die Eskalation des Iran-Konflikts haben die europäischen Energiemärkte am Montag in Aufruhr versetzt. Die staatliche Nachrichtenagentur meldete, dass Angriffe auf Anlagen von QatarEnergy in Ras Laffan und Mesaieed die Produktion von Flüssigerdgas (LNG) vorübergehend lahmgelegt haben. Parallel dazu hatten militärische Aktionen im Nahen Osten und Einschränkungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus die Sorge vor weiteren Lieferunterbrechungen geschürt.

Für Europa fällt die Lage besonders ungünstig aus: Nach einem strengen Winter sind die Gasspeicher deutlich weniger gefüllt als im Vorjahr, sodass große LNG-Importvolumina im Sommer nötig sind, um die Versorgung vor dem nächsten Winter zu sichern. Deutschland, das ab 2026 eigentlich umfangreiche Lieferungen aus Katar beziehen sollte, sieht sich zudem mit zuletzt stockenden Verhandlungen und aktuell niedrigen Speicherständen konfrontiert. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt bereits vor spürbaren Preisaufschlägen; Energieökonomin Claudia Kemfert sieht steigende Ölpreise und eine Bremse für die Weltwirtschaft, falls der Konflikt anhält.

Die wirtschaftliche Einordnung fällt ambivalent aus: Kurzfristig drohen Energiepreisschübe, die Inflation und Industrieproduktion belasten können. Gleichzeitig zeigen aktuelle Konjunkturindikatoren keine flächendeckende Schwäche: Der ISM-Index in den USA liegt bei 52,4 Punkten, die Eurozonen-Einkaufsmanager legen auf 50,8 zu, während Großbritannien leicht schwächer ausfällt. Dennoch signalisiert der schwache deutsche Einzelhandel (real -0,9 % im Januar) eine verwundbare Binnenkonjunktur.

Fazit: Die Kombination aus geopolitischer Eskalation und lokalen Produktionsausfällen erhöht die Volatilität auf den Energiemärkten und verschärft die Versorgungssorge in Europa. Entscheidend für die weitere Entwicklung sind die Dauer der Konflikte, die Wiederinbetriebnahme der katarischen Anlagen und die Fähigkeit der Märkte, alternative LNG-Quellen zu mobilisieren.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 2,924USD auf Ariva Indikation (04. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.