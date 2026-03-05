    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    SMA Solar in der Krise: 181 Mio. Verlust und düsterer Ausblick 2026

    SMA Solar in der Krise: 181 Mio. Verlust und düsterer Ausblick 2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar schließt 2025 mit tiefroten Zahlen und gibt vorsichtigen Ausblick für 2026

    Die SMA Solar Technology AG hat für 2025 vorläufige, ungeprüfte Zahlen vorgelegt und damit ein schwieriges Jahr bilanziert. Der Konzernumsatz sank leicht um 0,9 Prozent auf 1.516,0 Mio. Euro. Operativ (EBITDA) vor Einmaleffekten erzielte SMA 106,6 Mio. Euro (2024: 147,5 Mio. Euro), inklusive Einmaleffekten fiel das EBITDA jedoch mit −65,4 Mio. Euro deutlich negativ aus (2024: −16,0 Mio. Euro). Das operative EBIT vor Sondereffekten betrug 54,3 Mio. Euro, das berichtete Konzernergebnis wies ein EBIT von −188,2 Mio. Euro aus (EBIT-Marge −12,4 %). Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von −181,1 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie fiel auf −5,22 Euro.

    Belastend wirkten hohe Einmaleffekte in der Division Home & Business Solutions (HBS): Vorratsabschreibungen und Verschrottungen in Höhe von 122,6 Mio. Euro, Zuführungen zu Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen von 35,8 Mio. Euro sowie Restrukturierungsaufwendungen (24,1 Mio.). Zudem wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte (40,2 Mio.) und Produktionsanlagen (30,3 Mio.) vorgenommen. In der Division Large Scale & Project Solutions (LSPS) stieg der Umsatz auf 1.268,8 Mio. Euro, das EBIT lag bei 210,8 Mio. Euro; unter dem Strich schmälerten Gewährleistungsrückstellungen und eine Forderungswertberichtigung in den USA (7,5 Mio.) das Ergebnis.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SMA Solar Technology AG!
    Long
    29,96€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,90€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 13,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Auftragseingang blieb mit einem Auftragsbestand von 1.352,0 Mio. Euro nahezu stabil. Positive Aspekte: die verkaufte Wechselrichter-Leistung stieg leicht auf 19,9 GW und die Nettoliquidität verbesserte sich deutlich auf 176,4 Mio. Euro (Vorjahr: 84,2 Mio.). SMA verweist zudem auf erste Effekte des Restrukturierungs- und Transformationsprogramms: bereits realisierte Kosteneinsparungen von 124 Mio. Euro in 2025; weitere Maßnahmen sollen ab 2027 rund 100 Mio. Euro zusätzlich bringen. Bis Ende 2026 plant der Konzern weltweit weitere etwa 350 Stellenstreichungen.

    Für 2026 gibt SMA einen vorsichtigen Ausblick: Umsatz 1.475–1.675 Mio. Euro und ein positives EBITDA von 50–180 Mio. Euro. Der Mittelwert der EBITDA-Spanne (115 Mio.) liegt unter dem Konsens der Analysten (~139 Mio.), was Marktteilnehmer verunsicherte — die Aktie reagierte volatil. Analysten kritisieren die ungewöhnlich breite Spanne, sehen aber in Teilen bereits Bewertungschancen; Jefferies hob die Bewertung auf „Buy“.

    SMA betont die anhaltenden Risiken: volatile Märkte, geopolitische Unsicherheiten und Handelsschranken könnten die Prognose beeinflussen. Den geprüften Konzernabschluss sowie den Geschäftsbericht für 2025 will SMA am 26. März 2026 veröffentlichen und erläutern.



    SMA Solar Technology

    -1,07 %
    -3,57 %
    -8,04 %
    -13,47 %
    +116,29 %
    -55,77 %
    -36,15 %
    -24,21 %
    -40,91 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 31,33EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SMA Solar in der Krise: 181 Mio. Verlust und düsterer Ausblick 2026 SMA Solar schließt 2025 mit tiefroten Zahlen und gibt vorsichtigen Ausblick für 2026 Die SMA Solar Technology AG hat für 2025 vorläufige, ungeprüfte Zahlen vorgelegt und damit ein schwieriges Jahr bilanziert. Der Konzernumsatz sank leicht um 0,9 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     