DAX im Dead Cat Bounce

Kurzfristig bleibt das Chartbild damit angeschlagen, sodass weitere Rücksetzer einkalkuliert werden sollten. Gelingt dem DAX hingegen ein nachhaltiger Anstieg über 25.000 Punkte, wäre ein erneuter Test der Hochs aus den Vorwochen bei 25.405 Punkten möglich – und darüber sogar ein Angriff auf das Rekordhoch bei 25.507 Zählern.

Seit dem jüngsten Hoch vom Freitag ist im Chart bislang nur eine klare Abwärtsbewegung zu erkennen. Typischerweise folgt darauf eine Erholung – und anschließend oft eine zweite Korrektur nach unten. Vor diesem Hintergrund rückt als mögliches übergeordnetes Ziel der Bereich um 23.000 Punkte in den Fokus, sobald die am Mittwoch gestartete Erholung endet. Das könnte bereits bei 24.666 Punkten geschehen oder etwas höher am 50-Tage-Durchschnitt bei 24.719 Zählern.

Insgesamt sollten Anleger in der aktuell sehr dynamischen Marktphase mit häufigen Fehlsignalen rechnen und entsprechend vorsichtig sowie diszipliniert agieren – ganz gleich, ob sie auf steigende oder fallende Kurse setzen.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.205 Punkten

VDAX gestiegen - Nervosität explodiert förmlich

Fear& Greed Index bei 39 auf "Fear" - fallend

Tagesanalyse: RSI: um 40 - Sell MACD: -82 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 24.266 / 24.479 / 24.577 und 24.740 Punkte Punkten, nach unten bei 23.675 / 23.476 / 23.254 und 23.000 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX aus bärischem Keil herausgefallen - Verkaufssignal und Doppelhoch aktiv VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (03. März 2026): Bei 26,93% (steigend) (Vortag: 21,33%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Sell-Limit-Order bei 24.266/24.719 Punkten anvisieren, Stopp bei 24.897 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten - Neu Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5UMU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,28 - 9,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.356,08 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.356,08 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.205,37 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,03 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8X5P Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,35 - 9,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.176,00 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.176,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.205,37 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,93 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.