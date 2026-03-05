    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Strategy

    Trendwechsel jetzt möglich

    US-Präsident Donald Trump kritisiert seit Kurzem die Banken und treibt seine Krypto-Agenda voran. Hintergrund ist eine Unklarheit im GENIUS Act, der im Juli 2025 verabschiedet wurde. Das Gesetz untersagt zwar Stablecoin-Emittenten die direkte Zahlung von Zinsen, lässt jedoch offen, ob Drittanbieter wie Kryptobörsen Zinsen an ihre Kunden weitergeben dürfen. Genau diese Lücke nutzen die Handelsplattformen: Sie investieren die hinterlegten Dollar-Reserven in kurzlaufende Anleihen und reichen einen Teil der erzielten Rendite an die Nutzer weiter.

    Spannend ist die Situation aktuell vor allem bei Strategy. Die Aktie des Unternehmens hängt stark von der Entwicklung des Währungspaars Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) ab. Am Mittwoch verzeichnete das Papier einen kräftigen Kurssprung von über 11 Prozent. Im Bereich der Tiefstände aus dem Jahr 2024 deutet sich damit eine mögliche Trendwende an – vorausgesetzt, Bitcoin setzt seinen Aufwärtstrend fort.

    Aus charttechnischer Sicht liegen kurzfristige Kursziele für die Aktie im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) bei 180,61 US-Dollar. Darüber könnte im Zuge der jüngsten Erholung der stärkere Widerstandsbereich um 232,95 US-Dollar angesteuert werden, was für kurzfristig orientierte Anleger interessante Chancen auf der Käuferseite eröffnen würde.

    Auf der Unterseite würde sich das Bild erst deutlich eintrüben, wenn der Kurs unter 100,00 US-Dollar fällt. In diesem Fall könnte weiteres Korrekturpotenzial bis 71,37 US-Dollar freigesetzt werden. Aktuell deutet aus technischer Perspektive jedoch wenig auf ein solches Negativszenario hin, weshalb die Long-Seite derzeit als bevorzugte Strategie gilt.

    Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Market-Buy-Order : 147,83 US-Dollar

    Kursziele : 180,61/232,95 US-Dollar

    Renditechance via DU8JEQ : 245 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Strategy Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 155,51 // 169,07 // 181,50 // 211,16 US-Dollar
    Unterstützungen: 118,40 // 101,00 // 80,68 // 71,37 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU8JEQ Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,94 - 2,97 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 113,7954 US-Dollar Basiswert: Strategy Inc.
    KO-Schwelle: 113,7954 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 147,83 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 232,95 US-Dollar
    Hebel: 4,27 Kurschance: + 245 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU7B0V Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,95 - 2,98 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 181,2906 US-Dollar Basiswert: Strategy Inc.
    KO-Schwelle: 181,2906 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 147,83 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 4,18 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

