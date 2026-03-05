Mehr von allem!

Für die Aktie von Lockheed Martin ergibt sich daraus die Chance, den seit Anfang Januar bestehenden Aufwärtstrend trotz der jüngsten Verluste fortzusetzen. Voraussetzung wäre, dass am Donnerstag eine deutlich positive Tageskerze entsteht. In diesem Fall sprechen Charttechniker von einem sogenannten „Rising Three Methods“-Muster – einem Signal, das eine Fortsetzung des bestehenden Trends andeuten kann. Dann könnte die Aktie oberhalb von 675,00 US-Dollar zügig in Richtung 700,51 US-Dollar steigen. Ein weiteres mögliches Kursziel liegt nach aktueller Einschätzung bei 749,58 US-Dollar. Diese Marken könnten sich für kurzfristig orientierte Anleger auf der Käuferseite anbieten.

Angesichts des erhöhten Verbrauchs von Munition und Abwehrraketen will sich die US-Regierung mit führenden Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin und RTX Corporation (ehemals Raytheon) im Weißen Haus abstimmen, um die Produktion zu beschleunigen und die eigenen Bestände wieder aufzufüllen. Parallel dazu plant das United States Department of Defense einen Nachtragshaushalt von rund 50 Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, die Lagerbestände zu erneuern und die Fertigung wichtiger Waffensysteme – etwa von Tomahawk-Marschflugkörpern – auszuweiten.

Sollte der Aufwärtstrend jedoch ins Wanken geraten und der Kurs unter 634,00 US-Dollar fallen, wäre Vorsicht geboten. Dann müsste mit einem nachhaltigen Trendbruch gerechnet werden, der zunächst einen Rückgang in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei rund 600,00 US-Dollar nach sich ziehen könnte. Spätestens im Bereich von 574,40 US-Dollar sollte die Aktie nach Möglichkeit wieder nach oben drehen, um nach einer erfolgreichen Konsolidierung den übergeordneten Aufwärtstrend erneut aufzunehmen.

Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 675,00 US-Dollar

Kursziele : 700,51/749,58 US-Dollar

Renditechance via DU8T3E : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8T3E Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,71 - 0,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 579,4456 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 579,4456 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 661,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 749,58 US-Dollar Hebel: 7,90 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8XYH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,80 - 0,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 752,422 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 752,422 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 661,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,99 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

