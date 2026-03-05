Gold klettert weiter Kurs 5.168,40 USD

+0,53 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,35 % 1 Monat +3,67 % 3 Monate +21,97 % 1 Jahr +76,38 %

Der Markt bleibt freundlich: Gold klettert umund steht bei 5.168,40. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.268,21USD. Heute, bei 5.168,40USD, wäre daraus ein Vermögen von 20.376,7USD geworden – ein Plus von +307,53 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Gold wird oft als Inflationsschutz gesehen; steigende Inflation könnte die Nachfrage stützen. Steuerliche Vorteile bei Erträgen werden genannt. Relevante Kursinfo: Verkauf an Hausbank mit ca. 2,8% Abschlag zum aktuellen Kurs. Einige Nutzer erwarten Erholung, andere bleiben skeptisch. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht konkret angegeben.