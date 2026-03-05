Silberpreis seitwärts bei 83,43 USD

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,66 % 1 Monat +7,90 % 3 Monate +46,23 % 1 Jahr +160,07 %

Silber konsolidiert nahezu unverändert bei 83,43und befindet sich in einer abwartenden Phase.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,39115USD. Heute steht er bei 83,43USD. Das Investment wäre auf 16.429,0USD gewachsen – eine Steigerung von +228,58 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist gemischt. Technisch scheint 84 eine Schlüsselzone zu sein: Ein Ausbruch darüber könnte rasch Richtung 90 führen; Unterschreitungen unter ca. 82–80 könnten Abwärtsbewegungen auslösen. Physische Knappheit vs. Papiermarkt-Argumente werden diskutiert; Minenproduktion, neue Förderprojekte und Nachfrage (Industrie, Solar) beeinflussen die Bewertung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: ca. 82–90 USD.