Silberpreis seitwärts bei 83,43 USD
Silberpreis stabil bei 83,43 USD, Veränderung nur -0,17 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,66 %
|1 Monat
|+7,90 %
|3 Monate
|+46,23 %
|1 Jahr
|+160,07 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,39115USD. Heute steht er bei 83,43USD. Das Investment wäre auf 16.429,0USD gewachsen – eine Steigerung von +228,58 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist gemischt. Technisch scheint 84 eine Schlüsselzone zu sein: Ein Ausbruch darüber könnte rasch Richtung 90 führen; Unterschreitungen unter ca. 82–80 könnten Abwärtsbewegungen auslösen. Physische Knappheit vs. Papiermarkt-Argumente werden diskutiert; Minenproduktion, neue Förderprojekte und Nachfrage (Industrie, Solar) beeinflussen die Bewertung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: ca. 82–90 USD.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|405,70EUR
|+0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,56EUR
|+0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|292,54EUR
|+0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|427,36EUR
|-1,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,93EUR
|-0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|660,90EUR
|-0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|425,06EUR
|+0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,81EUR
|+0,08 %
|Long
|1
|0,00
|143,78EUR
|+1,20 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,552EUR
|+1,21 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.