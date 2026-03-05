Siemens: Aktienrückkauf stärkt Kurs – 200 Mio. für KI‑Fabrik in Amberg

Die parallele Meldung zur Gesamtzahl der Stimmrechte bestätigt unverändert keine Mehrstimmrechte; die neue Zählerangabe schafft zusätzliche Transparenz für Kapitalmarktteilnehmer und ist relevant für Stimmrechtsberechnungen sowie Schwellenmeldungen. Operativ sind die Rückkäufe routiniert und transparent dokumentiert; die detaillierten Transaktionen sind auf der Siemens-Webseite einsehbar.

Siemens setzt seinen Aktienrückkauf planmäßig fort und kombiniert Kapitalrückführung mit signifikanten Standortinvestitionen: Das Unternehmen meldete in seiner 107. Zwischenmeldung, dass im Zeitraum 23. Februar bis 1. März 2026 insgesamt 343.458 eigene Aktien über Xetra erworben wurden. Die Rückkäufe erfolgten durch eine beauftragte Bank ausschließlich an der Frankfurter Börse; die Tagesaufteilungen und gewichteten Durchschnittskurse lagen im Detail zwischen rund 238,50 Euro und 247,75 Euro (beispielsweise 73.358 Aktien am 23. Februar zum Durchschnitt von 242,36 Euro). Seit Beginn des Programms am 12. Februar 2024 wurden bislang 22.134.497 Aktien zurückgekauft. Gegenüber der aktuell ausgewiesenen Gesamtzahl der Stimmrechte von 782.000.000 Aktien (Veröffentlichung nach §41 WpHG am 3. März 2026) entspricht dies einem Rückkaufvolumen von gut 2,8 Prozent des Grundkapitals – ein merklicher, aber moderater Abbau des Free Float.

Zeitgleich treibt Siemens seine industrielle Transformation voran: Für rund 200 Millionen Euro plant der Konzern am Standort Amberg eine neue Fabrik für den Geschäftsbereich Smart Infrastructure. Der Neubau, mit Fertigstellung 2030 geplant, soll eine KI-gesteuerte, selbstlernende und autonome Produktion beherbergen. Siemens betont, dass Echtzeitdaten zur Optimierung von Auftragsplanung, Materialfluss und Anlagensteuerung eingesetzt werden sollen, was Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität erhöhen und die Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen verbessern soll. Zudem sind Modernisierungs- und Dekarbonisierungsmaßnahmen vorgesehen, worunter die Umstellung auf weniger klimaschädliche Energieversorgung fällt. Vorstandsvorsitzender Roland Busch wertet die Investition als klares Bekenntnis zum Standort und einen zusätzlichen Wachstumsimpuls über bestehende Zusagen hinaus.

In der Bilanzbetrachtung zeigt sich ein ausgewogenes Kapitalallokationsprofil: Siemens verteilt Kapital an die Aktionäre via Rückkäufen und investiert zugleich in Zukunftstechnologien und Standortentwicklung. Für Investoren bleibt entscheidend, wie sich Margen, Cashflow und Kapitalrenditen aus diesen Maßnahmen mittel- bis langfristig entwickeln. Kurzfristig dürften die Rückkäufe den Gewinn je Aktie stützen, während die Investition in Amberg die Produktionsbasis und die technologische Wettbewerbsfähigkeit stärkt.

