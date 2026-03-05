    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    Rüstungszulieferer Renk verzeichnent Rekordumsatz

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Die hohe Rüstungsnachfrage hat dem Getriebehersteller Renk im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft beschert. Die Erlöse stiegen um knapp ein Fünftel auf 1,37 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Dabei war das Rüstungsgeschäft der Wachstumstreiber. Renk stellt Antriebstechniken für Militärfahrzeuge und die Marine aber auch für die zivile Schifffahrt und die Industrie her. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 21,7 Prozent auf 230 Millionen Euro. Das Unternehmen erreichte damit seine Prognose sowie knapp die mittlere Markterwartung. Aktionäre sollen mit 0,58 Euro eine um 38 Prozent höhere Dividende erhalten.

    Für das neue Geschäftsjahr geht Renk von weiterem Wachstum aus. So soll der Umsatz auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen. Das bereinigte Ebit sieht der Konzern bei 255 bis 285 Millionen Euro. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt hier bereits in der oberen Hälfte der Spanne. Dabei sitzt das Unternehmen auf einem Rekordauftragsbestand von knapp 6,7 Milliarden Euro. Das Neugeschäft legte im vergangenen Jahr um neu Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zu./nas/mis

    RENK Group

    -4,01 %
    +1,05 %
    +11,95 %
    +15,91 %
    +41,46 %
    +246,85 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 59,21 auf Tradegate (05. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,69 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +11,09 %/+32,25 % bedeutet.




