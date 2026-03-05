JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" belassen. Der schwache Lauf der Papiere der Spanier gegenüber jenen von Next in den vergangenen Tagen im Zuge der Nahost-Eskalation sei nicht gerechtfertigt, schrieb Georgina Johanan am Mittwoch in ihrem Kommentar zur europäischen Einzelhandelsbranche. Beide erzielten mit mittleren einstelligen Prozentzahlen vergleichbare Umsatzanteile in Nahost. Dabei sei die Region aber ein entscheidender Wachstumstreiber für Next und stehe für etwa 29 Prozent des Überseegeschäfts der Briten. Zudem sei Next stärker betroffen von Spitzen bei Seefrachtraten./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 53,84EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,24 € , was eine Steigerung von +5,59% zum aktuellen Kurs entspricht.

