    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilus setzt auf Militärboom: Aktienrückkäufe und 200-Mio-Potenzial

    Stabilus setzt auf Militärboom: Aktienrückkäufe und 200-Mio-Potenzial
    Foto: Stabilus SE

    Stabilus SE treibt sowohl Kapitalmaßnahmen als auch strategische Neuausrichtung voran: In einer Reihe von Pflichtmitteilungen meldet der Motion‑Control‑Spezialist aus Koblenz Fortsetzungen des Aktienrückkaufprogramms, operative Marktsignale am Kurs sowie eine gezielte Expansion in den Verteidigungs‑ und Sicherheitsbereich.

    Aktienrückkäufe: Im Zeitraum 23. bis 27. Februar 2026 hat Stabilus insgesamt 20.610 eigene Aktien erworben. An jedem Handelstag wurden 4.122 Stück über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im Xetra‑Handel gekauft. Die durchschnittlichen Tagesschlusskurse bewegten sich zwischen 18,87 und 19,52 Euro, der Wochenwert der Transaktionen betrug rund 395.211 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms (Mitteilung vom 17. Dezember 2025; Ausführungsbeginn 15. Januar 2026) beläuft sich das bislang zurückerworbene Volumen auf 97.220 Aktien. Stabilus verweist auf weiterführende Angaben in den Investor‑Relations‑Unterlagen.

    Marktreaktion: Der vorbörsliche Handel reflektierte diese und andere Nachrichten: Auf Tradegate stiegen Stabilus‑Papiere am Dienstag kurzzeitig um knapp zwei Prozent auf 18,58 Euro, nachdem tags zuvor mit 17,72 Euro ein Jahrestief getestet worden war. Die Kursbewegung deutet auf erhöhte Aufmerksamkeit institutioneller Anleger hin, bleibt aber vor dem Hintergrund weiterer Unternehmensmeldungen volatil.

    Strategische Expansion in militärische Anwendungen: Auf der Sicherheitsmesse Enforce Tac in Nürnberg präsentierte Stabilus Dämpfungs‑, Rückstoß‑ und Bewegungssteuerungslösungen für sicherheitskritische Einsätze. Das Unternehmen sieht in militärischen und Dual‑Use‑Anwendungen ein signifikantes Wachstumspotenzial: Stabilus erwartet eine mindestens dreifache Umsatzsteigerung im reinen Militärgeschäft bis 2030 (aktueller Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich). Kombiniert mit Dual‑Use‑Projekten und Produkten der Destaco‑Tochter CRL sieht Stabilus ein Auftrags‑/Abrufpotenzial von rund 200 Mio. Euro in den kommenden fünf Jahren. In den letzten Wochen wurden bereits mehrere Aufträge im mittleren einstelligen Millionenbereich akquiriert, deren Auslieferung bis Ende 2027 geplant ist. Vorstand und Geschäftsbereichsleitung betonen Ausbau der technologischen Beratung und Produktentwicklung für „mission‑critical“ Anwendungen.

    Stabilus in Kürze: Der Konzern beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter, erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 1,3 Mrd. Euro und ist im SDAX gelistet. Ergänzend meldete die Allianz‑Gruppe Ende März eine Reduktion ihrer Stimmrechte bei Stabilus auf 3,22 % (794.416 Stimmen), eine freiwillige Mitteilung aufgrund konzerninterner Schwellenberührung. Stabilus weist abschließend auf üblich‑rechtliche Prognose‑ und Risikohinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen hin.



    Stabilus

    -1,34 %
    -5,84 %
    -11,12 %
    -14,30 %
    -39,35 %
    -71,66 %
    -66,97 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 17,66EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stabilus setzt auf Militärboom: Aktienrückkäufe und 200-Mio-Potenzial Stabilus SE treibt sowohl Kapitalmaßnahmen als auch strategische Neuausrichtung voran: In einer Reihe von Pflichtmitteilungen meldet der Motion‑Control‑Spezialist aus Koblenz Fortsetzungen des Aktienrückkaufprogramms, operative Marktsignale am Kurs …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     