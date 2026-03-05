Stabilus setzt auf Militärboom: Aktienrückkäufe und 200-Mio-Potenzial

Aktienrückkäufe: Im Zeitraum 23. bis 27. Februar 2026 hat Stabilus insgesamt 20.610 eigene Aktien erworben. An jedem Handelstag wurden 4.122 Stück über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im Xetra‑Handel gekauft. Die durchschnittlichen Tagesschlusskurse bewegten sich zwischen 18,87 und 19,52 Euro, der Wochenwert der Transaktionen betrug rund 395.211 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms (Mitteilung vom 17. Dezember 2025; Ausführungsbeginn 15. Januar 2026) beläuft sich das bislang zurückerworbene Volumen auf 97.220 Aktien. Stabilus verweist auf weiterführende Angaben in den Investor‑Relations‑Unterlagen.

Stabilus SE treibt sowohl Kapitalmaßnahmen als auch strategische Neuausrichtung voran: In einer Reihe von Pflichtmitteilungen meldet der Motion‑Control‑Spezialist aus Koblenz Fortsetzungen des Aktienrückkaufprogramms, operative Marktsignale am Kurs sowie eine gezielte Expansion in den Verteidigungs‑ und Sicherheitsbereich.

Marktreaktion: Der vorbörsliche Handel reflektierte diese und andere Nachrichten: Auf Tradegate stiegen Stabilus‑Papiere am Dienstag kurzzeitig um knapp zwei Prozent auf 18,58 Euro, nachdem tags zuvor mit 17,72 Euro ein Jahrestief getestet worden war. Die Kursbewegung deutet auf erhöhte Aufmerksamkeit institutioneller Anleger hin, bleibt aber vor dem Hintergrund weiterer Unternehmensmeldungen volatil.

Strategische Expansion in militärische Anwendungen: Auf der Sicherheitsmesse Enforce Tac in Nürnberg präsentierte Stabilus Dämpfungs‑, Rückstoß‑ und Bewegungssteuerungslösungen für sicherheitskritische Einsätze. Das Unternehmen sieht in militärischen und Dual‑Use‑Anwendungen ein signifikantes Wachstumspotenzial: Stabilus erwartet eine mindestens dreifache Umsatzsteigerung im reinen Militärgeschäft bis 2030 (aktueller Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich). Kombiniert mit Dual‑Use‑Projekten und Produkten der Destaco‑Tochter CRL sieht Stabilus ein Auftrags‑/Abrufpotenzial von rund 200 Mio. Euro in den kommenden fünf Jahren. In den letzten Wochen wurden bereits mehrere Aufträge im mittleren einstelligen Millionenbereich akquiriert, deren Auslieferung bis Ende 2027 geplant ist. Vorstand und Geschäftsbereichsleitung betonen Ausbau der technologischen Beratung und Produktentwicklung für „mission‑critical“ Anwendungen.

Stabilus in Kürze: Der Konzern beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter, erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 1,3 Mrd. Euro und ist im SDAX gelistet. Ergänzend meldete die Allianz‑Gruppe Ende März eine Reduktion ihrer Stimmrechte bei Stabilus auf 3,22 % (794.416 Stimmen), eine freiwillige Mitteilung aufgrund konzerninterner Schwellenberührung. Stabilus weist abschließend auf üblich‑rechtliche Prognose‑ und Risikohinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen hin.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 17,66EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.