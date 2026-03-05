    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW vor Betriebsratswahl: Cavallo fordert Prämie – Zukunft Wolfsburg?

    VW vor Betriebsratswahl: Cavallo fordert Prämie – Zukunft Wolfsburg?
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Kurz vor der turnusgemäßen Neuwahl des mächtigen Betriebsrats hat der Volkswagen-Konzern in Wolfsburg eine für die Belegschaft richtungsweisende Betriebsversammlung abgehalten. Im Fokus standen Forderungen der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo, personelle Weichenstellungen im Konzern sowie Produkt- und Standortpläne, die die nächsten Jahre prägen werden.

    Cavallo machte erneut Druck mit ihrer Forderung nach einer einmaligen Anerkennungsprämie für alle tariflich Beschäftigten und berief sich auf die überraschend gute Liquidität des Konzerns: ein gemeldeter Cashflow von rund sechs Milliarden Euro. Eine Entscheidung darüber soll der Vorstand nach der Betriebsratswahl treffen; bis dahin bleibt die Forderung Verhandlungsmasse. Die Stimmung ist vor der Wahl angespannt, weil Cavallo als Spitzenkandidatin für die Wiederwahl antritt und die IG-Metall-Liste bei der vergangenen Wahl 85,5 Prozent der Stimmen erzielt hatte. In Wolfsburg bewerben sich diesmal sechs Listen und ein Einzelbewerber um 67 Sitze – der Standort zählt mehr als 60.000 Beschäftigte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    88,42€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    99,70€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Inhaltlich adressierte Cavallo zugleich die strategische Ausrichtung des Konzerns. Sie betonte, VW sei trotz der angespannten Branche „gut aufgestellt“, forderte aber stärkeren Zentralismus: Wolfsburg müsse wieder Dreh- und Angelpunkt des Verbunds werden, einzelne Marken wie Audi und Porsche dürften sich keine „Alleingänge“ mehr leisten. Disziplin und klare Vorgaben aus dem Vorstand seien nötig, um Synergien zu heben und teure Doppelentwicklungen zu vermeiden.

    Markenchef Thomas Schäfer nutzte die Versammlung, um erstmals die Silhouette des vollelektrischen Golf 9 zu zeigen; das Seitenprofil ähnelt dem aktuellen Modell, die Produktion des Golf 8 soll 2027 nach Mexiko verlagert werden, um in Wolfsburg Platz für E-Modelle zu schaffen. Der vollelektrische Nachfolger soll Ende des Jahrzehnts am Stammwerk anlaufen – eine symbolische Zusage für den Standort.

    Die Debatte um Personal und Kosten bleibt zentral: Cavallo weist Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen zurück und beruft sich auf die Tarifvereinbarung Ende 2024. Zugleich räumt sie umfassende Umstrukturierungen ein: Der Konzern plant mittelfristig Einsparungen und einen Personalabbau bis 2030, flankiert von einem Sozialplan ohne betriebsbedingte Kündigungen.

    Parallel setzt VW in Hannover auf Technologieführerschaft: Das Werk bereitet die Serienproduktion des vollautonomen ID. Buzz AD ab 2027 vor und feiert 70 Jahre Standorttradition. Insgesamt zeichnet sich ein Bild von Konzern im Spannungsfeld zwischen Spardruck, Strukturwandel und dem Bedürfnis nach sozialer Stabilität – die kommenden Betriebsratswahlen werden darüber entscheiden, wie stark die Belegschaft in diese Balance eingebunden bleibt.



    Volkswagen (VW) Vz

    -1,50 %
    -5,95 %
    -11,15 %
    -10,73 %
    -9,52 %
    -33,80 %
    -50,15 %
    -21,35 %
    +1.954,14 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 94,52EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VW vor Betriebsratswahl: Cavallo fordert Prämie – Zukunft Wolfsburg? Kurz vor der turnusgemäßen Neuwahl des mächtigen Betriebsrats hat der Volkswagen-Konzern in Wolfsburg eine für die Belegschaft richtungsweisende Betriebsversammlung abgehalten. Im Fokus standen Forderungen der Betriebsratsvorsitzenden Daniela …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     