VW vor Betriebsratswahl: Cavallo fordert Prämie – Zukunft Wolfsburg?

Cavallo machte erneut Druck mit ihrer Forderung nach einer einmaligen Anerkennungsprämie für alle tariflich Beschäftigten und berief sich auf die überraschend gute Liquidität des Konzerns: ein gemeldeter Cashflow von rund sechs Milliarden Euro. Eine Entscheidung darüber soll der Vorstand nach der Betriebsratswahl treffen; bis dahin bleibt die Forderung Verhandlungsmasse. Die Stimmung ist vor der Wahl angespannt, weil Cavallo als Spitzenkandidatin für die Wiederwahl antritt und die IG-Metall-Liste bei der vergangenen Wahl 85,5 Prozent der Stimmen erzielt hatte. In Wolfsburg bewerben sich diesmal sechs Listen und ein Einzelbewerber um 67 Sitze – der Standort zählt mehr als 60.000 Beschäftigte.

Kurz vor der turnusgemäßen Neuwahl des mächtigen Betriebsrats hat der Volkswagen-Konzern in Wolfsburg eine für die Belegschaft richtungsweisende Betriebsversammlung abgehalten. Im Fokus standen Forderungen der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo, personelle Weichenstellungen im Konzern sowie Produkt- und Standortpläne, die die nächsten Jahre prägen werden.

Inhaltlich adressierte Cavallo zugleich die strategische Ausrichtung des Konzerns. Sie betonte, VW sei trotz der angespannten Branche „gut aufgestellt“, forderte aber stärkeren Zentralismus: Wolfsburg müsse wieder Dreh- und Angelpunkt des Verbunds werden, einzelne Marken wie Audi und Porsche dürften sich keine „Alleingänge“ mehr leisten. Disziplin und klare Vorgaben aus dem Vorstand seien nötig, um Synergien zu heben und teure Doppelentwicklungen zu vermeiden.

Markenchef Thomas Schäfer nutzte die Versammlung, um erstmals die Silhouette des vollelektrischen Golf 9 zu zeigen; das Seitenprofil ähnelt dem aktuellen Modell, die Produktion des Golf 8 soll 2027 nach Mexiko verlagert werden, um in Wolfsburg Platz für E-Modelle zu schaffen. Der vollelektrische Nachfolger soll Ende des Jahrzehnts am Stammwerk anlaufen – eine symbolische Zusage für den Standort.

Die Debatte um Personal und Kosten bleibt zentral: Cavallo weist Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen zurück und beruft sich auf die Tarifvereinbarung Ende 2024. Zugleich räumt sie umfassende Umstrukturierungen ein: Der Konzern plant mittelfristig Einsparungen und einen Personalabbau bis 2030, flankiert von einem Sozialplan ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Parallel setzt VW in Hannover auf Technologieführerschaft: Das Werk bereitet die Serienproduktion des vollautonomen ID. Buzz AD ab 2027 vor und feiert 70 Jahre Standorttradition. Insgesamt zeichnet sich ein Bild von Konzern im Spannungsfeld zwischen Spardruck, Strukturwandel und dem Bedürfnis nach sozialer Stabilität – die kommenden Betriebsratswahlen werden darüber entscheiden, wie stark die Belegschaft in diese Balance eingebunden bleibt.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 94,52EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.