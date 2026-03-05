    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    Alzchem auf Rekordkurs: Margenexplosion, Milliarden‑Ziel in Sicht

    Alzchem hat das Geschäftsjahr 2025 mit starken operativen Kennzahlen beendet, auch wenn der Umsatz das eigene Guidance-Ziel knapp verfehlte. Der Konzernumsatz belief sich auf EUR 562,1 Mio. (Guidance: rund EUR 580 Mio.), während das EBITDA mit EUR 116,5 Mio. deutlich über den avisierten rund EUR 113 Mio. lag. Die EBITDA-Marge zog auf rund 20,7% an – ein deutlicher Sprung gegenüber historischen Niveaus und Ausdruck der strategischen Transformation hin zu margenstärkeren Spezialchemikalien.

    Treiber dieser Margenexpansion ist laut Analysten die zunehmende Gewichtung des Specialty-Segments, das inzwischen mehr als zwei Drittel des Umsatzes ausmacht. Insbesondere das Kreatin-Geschäft (Creapure, Creavitalis) wuchs deutlich; im vierten Quartal verzeichnete das Specialty-Segment ein volumen- und preisgetriebenes Wachstum von 9,2% auf EUR 97,2 Mio. Demgegenüber blieb das Geschäft mit Basischemikalien (Basics & Intermediates) schwächer – zuletzt belastet durch eine schwache Stahlnachfrage, die das Segment in Q4 um 20% auf EUR 33,5 Mio. drückte.

    Finanziell zeigt sich Alzchem robust: Trotz erhöhten CAPEX von EUR 97,8 Mio. (Vj. EUR 43,1 Mio.) und Vorratsaufbau blieb der Free Cashflow mit EUR 40,1 Mio. positiv. Vorstand und Analysten sehen die Profitabilität weiter aufwärts gerichtet; der Dividendenvorschlag liegt bei EUR 2,10 je Aktie.

    Wachstumsimpulse sollen vor allem aus umfangreichen Kapazitätserweiterungen kommen. Alzchem investiert etwa EUR 120 Mio. in den Ausbau der Kreatin-Kapazitäten, was ab H2 2027 erstmals material zusätzliche Erlöse (> EUR 100 Mio. p.a.) bringen könnte. Zudem ist der Ausbau der Nitroguanidin-Produktion in Deutschland (Investition rund EUR 140 Mio.) und der geplante Bau einer Anlage in den USA (rund USD 150 Mio.) vorgesehen – letztere möglicherweise mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss des US-Verteidigungsministeriums. Zusammengenommen sehen Analysten das Potenzial, den Konzernumsatz noch in diesem Jahrzehnt auf über EUR 1 Mrd. zu heben.

    Analystenreaktionen: Sphene Capital erhöhte das Kursziel auf EUR 192,30 (24-Monats-Horizont) und bestätigt das Rating „Buy“; Montega hält an einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 175 fest, passt seine Wachstumsprognosen moderat nach unten, hebt jedoch die Margenerwartung an.

    Corporate Action: Alzchem startet ein Aktienrückkaufprogramm (ab 4. März 2026) über bis zu 70.000 Aktien und maximal EUR 10 Mio., das u. a. als Akquisitionswährung, zur Mitarbeiterbeteiligung oder zur Einziehung dienen kann.

    Fazit: Alzchem liefert ein solides operatives Update mit nachhaltiger Margenverbesserung und klarer Investitionsagenda. Chancen liegen in der weiteren Spezialisierung und den Ausbauprojekten; Risiken bleiben energiepreisbedingte Kosten, Währungsentwicklung und die Umsetzung großer Investitionen.



    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 158,8EUR auf Tradegate (05. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



