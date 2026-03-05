Merz warnt: Iran-Konflikt treibt Ölpreise – Deutsche Wirtschaft unter Druck

Die Debatte zeigt, wie unmittelbar geopolitische Konflikte auf die Konjunktur, Inflation und die Unternehmensplanung durchschlagen. Ein Anstieg der Ölpreise infolge gestörter Lieferwege oder einer erhöhten Risikoaufschläge würde unmittelbar die Produktionskosten in industrieintensiven Sektoren erhöhen, die Inflation weiter anheizen und die Kaufkraft der privaten Haushalte schmälern. Insbesondere die für Deutschland wichtigen Vorleistungsindustrien und der Exportsektor könnten unter Margendruck und nachlassender globaler Nachfrage leiden.

Angesichts der jüngsten Angriffe der USA und Israels auf den Iran rückt in Berlin vor allem ein Thema in den Vordergrund, das in Zeiten geopolitischer Spannungen regelmäßig an Brisanz gewinnt: die wirtschaftlichen Folgen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) mahnte bei seinem Washington-Besuch ein rasches Ende der militärischen Aktionen an und verwies direkt auf die ökonomischen Nebenwirkungen. Steigende Benzinpreise und Beeinträchtigungen „unserer Wirtschaften“, so Merz, seien bereits spürbar; er appellierte an die Konfliktparteien, den Weg für eine schnelle Wiederherstellung von Frieden und Stabilität zu ebnen.

AfD-Chef Tino Chrupalla kritisierte die Angriffe scharf und lenkte die Aufmerksamkeit ebenfalls auf ökonomische Folgen: Er verurteilte den Einsatz von Raketen angesichts ziviler Opfer und warnte vor steigenden Benzin- und Gaspreisen sowie möglichen Flüchtlingsströmen über die Straße von Hormus. Solche Risiken haben reale ökonomische Implikationen: Engpässe oder Unsicherheit im Schiffsverkehr erhöhen Transportkosten, verlängern Lieferzeiten und belasten bereits fragile Lieferketten. Auch die Angst vor zusätzlichen Flüchtlingsbewegungen hat fiskalische und soziale Folgen, die Bund und Länder finanzpolitisch adressieren müssten.

Für Unternehmen und Politik entsteht daraus ein doppelter Handlungsauftrag. Kurzfristig gilt es, Risiken zu managen — Absicherung gegen volatile Energiepreise, Anpassung von Beschaffungsstrategien, Liquiditätssicherung und Szenario-Planung. Auf staatlicher Ebene stehen Maßnahmen wie strategische Energieeinkäufe, Unterstützung für energieintensive Betriebe, soziale Ausgleichsmechanismen für Haushalte sowie diplomatischer Druck zur Deeskalation im Vordergrund. Mittelfristig verstärkt der Vorfall einmal mehr die Diskussion um Diversifizierung der Energieversorgung, Ausbau von LNG-Kapazitäten und beschleunigte Investitionen in erneuerbare Energien und Effizienzsteigerung.

Die wirtschaftspolitische Balance ist sensibel: Notwendige Stabilitätsmaßnahmen dürfen Inflationserwartungen nicht befeuern, zugleich erfordern geopolitische Schocks klare Signale an Märkte und Gesellschaft. Ein schnelles politisches Ende der Kämpfe wäre aus ökonomischer Sicht das beste Mittel, um weitere Verwerfungen zu begrenzen und Planungssicherheit für deutsche Unternehmen und Verbraucher zurückzugewinnen.

Benzin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,29 % und einem Kurs von 2,628USD auf Ariva Indikation (05. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.