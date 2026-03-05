    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGFT Technologies AktievorwärtsNachrichten zu GFT Technologies
    Softwareanbieter GFT will 2026 nach Gewinnrückgang wieder zulegen

    Softwareanbieter GFT will 2026 nach Gewinnrückgang wieder zulegen
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies hat das Jahr 2025 mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang abgeschlossen als gedacht. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern sank wegen eines Geschäftsumbaus in Großbritannien und hoher Investitionen in Künstliche Intelligenz um 14 Prozent auf gut 67 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Überschuss brach sogar um 29 Prozent auf knapp 33 Millionen Euro ein, fiel aber etwas höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Dennoch sollen die Anteilseigner eine unveränderte Dividende von 50 Cent je Aktie erhalten.

    Mit dem Umsatz und dem Gewinn im Tagesgeschäft übertraf das Unternehmen seine im Sommer gekappten Prognosen leicht. Für das laufende Jahr stellte Vorstandschef Marco Santos nun einen weiteren Umsatzanstieg und wieder etwas mehr Gewinn in Aussicht. Nachdem der Umsatz 2025 um zwei Prozent auf gut 888 Millionen Euro gewachsen war, soll er nun währungsbereinigt um fünf Prozent auf etwa 930 Millionen Euro klettern. Der bereinigte operative Gewinn soll um 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro zulegen, der Vorsteuergewinn sogar um 21 Prozent auf 56 Millionen Euro./stw/stk

    ISIN:DE0005800601WKN:580060

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie

    Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 16,78 auf Tradegate (05. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um +21,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von GFT Technologies bezifferte sich zuletzt auf 452,81 Mio..

    GFT Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +40,85 %/+87,79 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
