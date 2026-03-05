Iran droht den USA nach Versenkung eines Kriegsschiffes

TEHERAN/COLOMBO/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat den USA nach dem tödlichen Angriff auf die Fregatte "IRIS Dena" im Indischen Ozean mit Konsequenzen gedroht. Araghtschi schrieb auf X: "Merken Sie sich meine Worte: Die USA werden diesen Präzedenzfall bitter bereuen."

Araghtschi warf den USA vor, 2.000 Meilen (ca. 3.219 km) von der iranischen Küste entfernt eine "Gräueltat auf See" begangen zu haben. Die "IRIS Dena" mit 130 Besatzungsmitgliedern sei als Gast der indischen Marine in internationalen Gewässern unterwegs gewesen und ohne Vorwarnung angegriffen worden.