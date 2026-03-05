BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart der europäischen Versicherungsaktien sei ungewöhnlich schwach gewesen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Grund seien sinkende Prämien und KI-Verdrängungssorgen. Christodoulou hält diese allerdings für übertrieben und die Vergangenheit spreche für eine starke Kurserholung./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 15:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 250,4EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Christodoulou

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 312

Kursziel alt: 312

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



