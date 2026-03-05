Merck Aktie schwach im Handel - 05.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,45 % verliert die Merck Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,40 %, geht es heute bei der Merck Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Merck insgesamt ein Minus von -4,10 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Merck eine negative Entwicklung von -6,34 % erlebt.

Merck Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,09 % 1 Monat -7,59 % 3 Monate -4,10 % 1 Jahr -11,93 %

Informationen zur Merck Aktie

Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,25 Mrd. € wert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Am Donnerstag dürfte sich der Dax mit Abgaben wieder nach unten in Richtung der 24.000 Punkte orientieren. Die Vortageserholung, die den Leitindex über die runde Marke zurückbefördert …

Negative Währungseffekte haben den Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA auch im Schlussquartal 2025 ausgebremst. Auf das neue Jahr 2026 schaut das Management um die scheidende Chefin Belen Garijo zudem mit Vorsicht. Mit einem angepeilten …

So schlagen sich die Wettbewerber von Merck

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,66 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,42 %. Sanofi verliert -0,25 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,42 %.

Merck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.