    Duerr Aktie im Ausverkauf - 05.03.2026

    Am 05.03.2026 ist die Duerr Aktie, bisher, um -4,59 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Duerr Aktie.

    Duerr Aktie im Ausverkauf - 05.03.2026
    Foto: Dürr AG

    Dürr ist ein führender Anbieter von Produktionssystemen für die Automobilindustrie, mit Fokus auf Innovation und Effizienz. Wichtige Konkurrenten sind ABB und Siemens. Ihre Stärke liegt in fortschrittlichen Lackier- und Montagesystemen.

    Duerr Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026

    Die Duerr Aktie notiert aktuell bei 21,850 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,59 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,050  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,92 %, geht es heute bei der Duerr Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Duerr-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,25 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Duerr auf -3,79 %.

    Duerr Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,50 %
    1 Monat -9,07 %
    3 Monate +14,25 %
    1 Jahr -9,61 %

    Informationen zur Duerr Aktie

    Es gibt 69 Mio. Duerr Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB und Co.

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %.

    Duerr Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Duerr Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Duerr Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Duerr

    -4,59 %
    -11,50 %
    -9,07 %
    +14,25 %
    -9,61 %
    -35,34 %
    -32,79 %
    -26,18 %
    +227,05 %
    ISIN:DE0005565204WKN:556520



