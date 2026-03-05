Deutlicher Kurssprung bei der GFT Technologies Aktie - 05.03.2026

Die GFT Technologies Aktie konnte bisher um +5,27 % auf 16,780€ zulegen. Das sind +0,840 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GFT Technologies Aktie. Nach einem Plus von +5,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 16,780€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

GFT Technologies ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt, insbesondere im Finanzsektor. Mit Fokus auf Cloud, KI und Blockchain hebt sich GFT durch spezialisierte Branchenkenntnisse und technologische Innovationen von Konkurrenten wie Accenture und Capgemini ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die GFT Technologies Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,44 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die GFT Technologies Aktie damit um +18,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,05 %. Im Jahr 2026 gab es für GFT Technologies bisher ein Minus von -16,44 %.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,28 % 1 Monat -17,05 % 3 Monate -12,44 % 1 Jahr -20,72 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 441,75 Mio. € wert.

Der Softwareanbieter GFT Technologies hat das Jahr 2025 mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang abgeschlossen als gedacht. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern sank wegen eines Geschäftsumbaus in Großbritannien …

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis KI-zentrierte Strategie von GFT zeigt Erfolge: Prognose für 2025 übertroffen, Profitabilität im zweiten Halbjahr verbessert, proprietäre Agentic-KI-Plattform Wynxx …

EQS-News: GFT Technologies SE / Key word(s): Preliminary Results/Annual Results GFT’s AI-Centric Strategy Delivers: 2025 Guidance Exceeded, Profitability Improved in Second Half, Proprietary Agentic AI Platform Wynxx Records Significant Growth …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %.

GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.