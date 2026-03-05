Endeavour Silver Aktie kommt unter die Räder - 05.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Endeavour Silver Aktie. Mit einer Performance von -5,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,30 %, geht es heute bei der Endeavour Silver Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Endeavour Silver ist ein auf Silber und Gold spezialisiertes Bergbauunternehmen mit mehreren Minen in Mexiko. Es zählt zu den wachstumsstarken Akteuren im Silbersektor. Hauptkonkurrenten sind First Majestic Silver und Pan American Silver. Das Unternehmen zeichnet sich durch hochgradige Vorkommen und nachhaltige Praktiken aus.

Obwohl die Endeavour Silver Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,98 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Endeavour Silver +18,44 % gewonnen.

Endeavour Silver Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,46 % 1 Monat +4,97 % 3 Monate +28,98 % 1 Jahr +189,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Endeavour Silver Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enttäuschenden Q4/25-Zahlen von Endeavour: adj. EPS rund 0,02 (Konsens 0,04–0,05) und verfehlte Erwartungen. Diskutiert werden hohe AISC (konsolidiert ~41 $/oz, Terronera ~65,7 $/oz) durch Einmalinvestitionen, Verluste aus Vorverkäufen (ca. 23,8 Mio. USD) mit noch offenen Unzen, Vergleich zu First Majestic und Hoffnung auf Besserung bei höheren Silberpreisen 2026.

Informationen zur Endeavour Silver Aktie

Es gibt 296 Mio. Endeavour Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,99 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Hecla Mining, Fresnillo und Co.

Hecla Mining, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,66 %. Fresnillo notiert im Minus, mit -0,23 %.

Endeavour Silver Aktie jetzt kaufen?

Ob die Endeavour Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.